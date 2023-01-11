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Україна визначилась з новим послом у Грузії, він почне роботу в лютому - ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 11 січня 2023, 13:16

Новим послом України в Грузії стане Володимир Лук'янов - він приступить до дипломатичної служби на початку лютого.

Про це повідомила грузинська телекомпанія "Формула" з посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда".

"Майже всі процедури вже завершено, і Володимир Лук'янов заступить на дипломатичну службу в Тбілісі з початку лютого", - сказано у повідомленні.

Наразі Лук’янов працює в Міністерстві закордонних справ України та очолює фінансово-адміністративний департамент. Це буде його перша дипломатична місія.

"Формула" зв'язалася з Лук'яновим для отримання коментаря, але він утримався від спілкування зі ЗМІ.

Відносини Києва і Тбілісі напружені після початку російського вторгнення в Україну через відмову грузинської влади ввести санкції проти Росії та підтримати Україну поставками озброєння.

У березні президент України Володимир Зеленський відкликав із Грузії посла Ігоря Долгова, а в червні звільнив його.

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Долгов ще два місяці після цього залишався у Тбілісі і виїхав 31 серпня. 

Восени стало відомо, що Київ і Тбілісі обговорюють призначення нового посла.

Теми: Грузіядипломатичні відносини
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