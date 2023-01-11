Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна визначилась з новим послом у Грузії, він почне роботу в лютому - ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 11 січня 2023, 12:16

Новим послом України в Грузії стане Володимир Лук'янов - він приступить до дипломатичної служби на початку лютого.

Про це повідомила грузинська телекомпанія "Формула" з посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда".

"Майже всі процедури вже завершено, і Володимир Лук'янов заступить на дипломатичну службу в Тбілісі з початку лютого", - сказано у повідомленні.

Реклама:

Наразі Лук’янов працює в Міністерстві закордонних справ України та очолює фінансово-адміністративний департамент. Це буде його перша дипломатична місія.

"Формула" зв'язалася з Лук'яновим для отримання коментаря, але він утримався від спілкування зі ЗМІ.

Відносини Києва і Тбілісі напружені після початку російського вторгнення в Україну через відмову грузинської влади ввести санкції проти Росії та підтримати Україну поставками озброєння.

ВІДЕО ДНЯ

У березні президент України Володимир Зеленський відкликав із Грузії посла Ігоря Долгова, а в червні звільнив його.

Долгов ще два місяці після цього залишався у Тбілісі і виїхав 31 серпня. 

Восени стало відомо, що Київ і Тбілісі обговорюють призначення нового посла.

Теми: Грузіядипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Грузія
Правляча партія Грузії запускає процедуру імпічменту президентки за турне в ЄС
Президентка Грузії починає "турне за кандидатський статус" у Європі, попри відсутність згоди уряду
Уряд Грузії не дав дозволу президентці поїхати в Україну
Останні новини
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
Усі новини...
Реклама: