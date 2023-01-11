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Украина определилась с новым послом в Грузии, он начнет работу в феврале - СМИ

"Европейская правда"Среда, 11 января 2023, 12:16

Новым послом Украины в Грузии станет Владимир Лукьянов - он приступит к дипломатической службе в начале февраля.

Об этом сообщила грузинская телекомпания "Формула" со ссылкой на собственные источники, пишет "Европейская правда".

"Почти все процедуры уже завершены, и Владимир Лукьянов заступит на дипломатическую службу в Тбилиси с начала февраля", - говорится в сообщении.

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Сейчас Лукьянов работает в Министерстве иностранных дел Украины и возглавляет финансово-административный департамент. Это будет его первая дипломатическая миссия

"Формула" связалась с Лукьяновым для получения комментария, но он воздержался от общения со СМИ.

Отношения Киева и Тбилиси остаются напряженными после начала российского вторжения в Украину - из-за отказа грузинских властей ввести санкции против России и поддержать Украину поставками вооружения.

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В марте президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Грузии посла Игоря Долгова, а в июне уволил его.

Долгов еще два месяца после этого оставался в Тбилиси и уехал 31 августа. 

Осенью стало известно, что Киев и Тбилиси обсуждают назначение нового посла.

Темы: Грузиядипломатические отношения
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