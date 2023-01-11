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Зеленський приїхав до Львова: радились про безпеку у північно-західних областях

Станіслав ПогоріловСереда, 11 січня 2023, 13:18
Володимир Зеленський, скриншот

Президент Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Львова, де провів нараду  щодо безпекової ситуації у північно-західних областях України та вшанував пам'ять полеглих українських воїнів.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Розпочав свій візит до Львова з найважливішого – вшанування пам'яті українських воїнів. Слава всім, хто віддав життя за нашу свободу і незалежність нашої держави! Слава Україні!"

Деталі: В Офісі президента повідомили, що під час робочої поїздки Зеленський провів координаційну нараду щодо стану забезпечення охорони державного кордону та актуальної безпекової ситуації у північно-західних областях України.

 

Зокрема, йшлося про оперативну обстановку на кордоні з Республікою Білорусь. Крім того, було заслухано інформацію про контрдиверсійні заходи на відповідних територіях.

Зеленському доповіли про стан та укріплення фортифікаційних споруд на кордоні, а також про матеріальне забезпечення прикордонників і військовослужбовців у регіонах, які межують із Білоруссю. "Розуміємо, що, крім потужних заяв, ми нічого потужного там не бачимо, однак маємо бути готовими як на кордоні, так і в областях", – зазначив Володимир Зеленський.

Учасники наради також заслухали інформацію щодо забезпечення захисту та надійного функціонування Рівненської АЕС.

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Зеленський наголосив, що захищеність від зовнішніх ризиків сприятиме нормальному функціонуванню економіки цих регіонів. "Моральний стан населення важливий, від нього залежить, як люди працюють, а від їхньої праці залежить, як ми підтримуємо армію, наших захисників", – сказав він.

Теми: ЗеленськийЛьвів
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