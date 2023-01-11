Зеленський приїхав до Львова: радились про безпеку у північно-західних областях

Президент Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Львова, де провів нараду щодо безпекової ситуації у північно-західних областях України та вшанував пам'ять полеглих українських воїнів.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Розпочав свій візит до Львова з найважливішого – вшанування пам'яті українських воїнів. Слава всім, хто віддав життя за нашу свободу і незалежність нашої держави! Слава Україні!"

Реклама:

Деталі: В Офісі президента повідомили, що під час робочої поїздки Зеленський провів координаційну нараду щодо стану забезпечення охорони державного кордону та актуальної безпекової ситуації у північно-західних областях України.

Зокрема, йшлося про оперативну обстановку на кордоні з Республікою Білорусь. Крім того, було заслухано інформацію про контрдиверсійні заходи на відповідних територіях.

Зеленському доповіли про стан та укріплення фортифікаційних споруд на кордоні, а також про матеріальне забезпечення прикордонників і військовослужбовців у регіонах, які межують із Білоруссю. "Розуміємо, що, крім потужних заяв, ми нічого потужного там не бачимо, однак маємо бути готовими як на кордоні, так і в областях", – зазначив Володимир Зеленський.

ВІДЕО ДНЯ

Учасники наради також заслухали інформацію щодо забезпечення захисту та надійного функціонування Рівненської АЕС.

Зеленський наголосив, що захищеність від зовнішніх ризиків сприятиме нормальному функціонуванню економіки цих регіонів. "Моральний стан населення важливий, від нього залежить, як люди працюють, а від їхньої праці залежить, як ми підтримуємо армію, наших захисників", – сказав він.