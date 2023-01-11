Зеленский приехал во Львов: провів нараду щодо безпекової ситуації у північно-західних областях

Президент Владимир Зеленский начал рабочий визит во Львов, где провел совещание относительно ситуации с безопасностью в северо-западных областях Украины, а также почтил память павших украинских воинов.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Начал свой визит во Львов с самого важного - чествования памяти украинских воинов. Слава всем, кто отдал жизнь за нашу свободу и независимость нашего государства! Слава Украине!"

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Детали: В Офисе президента сообщили, что во время рабочей поездки на Львовщину Зеленский провел координационное совещание о состоянии обеспечения охраны государственной границы и актуальной ситуации безопасности в северо-западных областях Украины.

В частности, речь шла об оперативной обстановке на границе с Республикой Беларусь. Кроме того, была заслушана информация о контрдиверсионных мероприятиях на соответствующих территориях.

Зеленскому доложили о состоянии и укреплении фортификационных сооружений на границе, а также о материальном обеспечении пограничников и военнослужащих в регионах, граничащих с Беларусью.

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"Понимаем, что, кроме мощных заявлений, мы ничего мощного там не видим, однако должны быть готовы как на границе, так и в областях", - отметил Владимир Зеленский.

Участники совещания также заслушали информацию по обеспечению защиты и надежного функционирования Ривненской АЭС.

Зеленский подчеркнул, что защищенность от внешних рисков будет способствовать нормальному функционированию экономики этих регионов. "Моральное состояние населения важно, от него зависит, как люди работают, а от их труда зависит, как мы поддерживаем армию, наших защитников", - сказал он.