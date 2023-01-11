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До Києва прибули мери чотирьох європейських столиць

"Європейська правда"Середа, 11 січня 2023, 13:38
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У Києві з візитом перебувають мери чотирьох європейських столиць – Варшави, Праги, Братислави і Будапешта.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє польський телеканал Polsat News.

Деталі візиту мерів до української столиці поки що не відомі.

Як зазначає телеканал, це перший візит варшавського мера Рафала Тшасковського до Києва після початку війни.

Мер Варшави відвідав українську столицю за кілька днів до початку війни. 15 лютого 2022 року Тшасковський у супроводі мера Праги Зденека Гржиба від імені Пакту вільних міст вирушив на зустріч з мером Києва Віталієм Кличком. 

"Ми також тут, щоб показати, що ми готові допомогти. Якщо щось трапиться, ми координуємо свої дії з іншими органами місцевого самоврядування, тому зможемо допомогти органам місцевого самоврядування на сході Польщі (у разі необхідності)", - заявив тоді мер Варшави.

Під час цього візиту Київ отримав офіційне запрошення приєднатися до Пакту вільних міст. 

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Теми: Київвійна
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