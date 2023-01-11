До Києва прибули мери чотирьох європейських столиць

У Києві з візитом перебувають мери чотирьох європейських столиць – Варшави, Праги, Братислави і Будапешта.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє польський телеканал Polsat News.

Деталі візиту мерів до української столиці поки що не відомі.

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Як зазначає телеканал, це перший візит варшавського мера Рафала Тшасковського до Києва після початку війни.

Мер Варшави відвідав українську столицю за кілька днів до початку війни. 15 лютого 2022 року Тшасковський у супроводі мера Праги Зденека Гржиба від імені Пакту вільних міст вирушив на зустріч з мером Києва Віталієм Кличком.

"Ми також тут, щоб показати, що ми готові допомогти. Якщо щось трапиться, ми координуємо свої дії з іншими органами місцевого самоврядування, тому зможемо допомогти органам місцевого самоврядування на сході Польщі (у разі необхідності)", - заявив тоді мер Варшави.

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Під час цього візиту Київ отримав офіційне запрошення приєднатися до Пакту вільних міст.

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