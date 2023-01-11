В Киев прибыли мэры четырех европейских столиц

В Киеве с визитом находятся мэры четырех европейских столиц - Варшавы, Праги, Братиславы и Будапешта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает польский телеканал Polsat News.

Детали визита мэров в украинскую столицу пока не известны.

Как отмечает телеканал, это первый визит варшавского мэра Рафала Тшасковского в Киев после начала войны.

Мэр Варшавы посетил украинскую столицу за несколько дней до начала войны. 15 февраля 2022 года Тшасковский в сопровождении мэра Праги Зденека Гржиба от имени Пакта свободных городов отправился на встречу с мэром Киева Виталием Кличко.

"Мы также здесь, чтобы показать, что мы готовы помочь. Если что-то случится, мы координируем свои действия с другими органами местного самоуправления, поэтому сможем помочь органам местного самоуправления на востоке Польши (в случае необходимости)", - заявил тогда мэр Варшавы.

Во время этого визита Киев получил официальное приглашение присоединиться к Пакту свободных городов.

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