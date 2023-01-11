65 років на п’ятьох: окупанти винесли вироки кримським мусульманам із Хізб ут-Тахрір

У Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону оголосили вирок фігурантам справи кримських мусульман Сервету Газієву, Джемілю Гафарову, Аліму Карімову, Сейрану Муртазі та Ерфану Османову.

Джерело: громадське об'єднання "Кримська солідарність", "Крим Реалії"

Деталі: Головуючий суддя Валерій Опанасенко визнав фігурантів масової справи "Другої сімферопольської групи" Хізб ут-Тахрір винними і засудив до 13 років у колонії суворого режиму кожному.

Також на всіх поширюється обмеження свободи пересування після звільнення строком на один рік, для Сервета Газієва та Аліма Карімова - 1 рік і 6 місяців.

Двоє підсудних - похилого віку з інвалідністю та масивним списком хронічних захворювань.

Вирок суду підсудні слухали в чорних футболках із гаслами: "Народженим у депортації помирати теж у депортації?", "Іслам - не дорівнює тероризму, стоп 205.5", "Ліквідація всіх незгодних", "Іслам проти терору і насильства, стоп 205.5".

У цій справі двома підсудними виступають пенсіонери - Сервет Газієв і Джеміль Гафаров. За сумісництвом вони найстарші учасники великої "сімферопольської" справи. Обидва вони страждають від безлічі хронічних і набутих в ув'язненні захворювань. Проте суд раз по раз залишав їх у СІЗО.

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