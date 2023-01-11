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65 років на п’ятьох: окупанти винесли вироки кримським мусульманам із Хізб ут-Тахрір

Валентина РоманенкоСереда, 11 січня 2023, 13:48
Фото: Кримська солідарність

У Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону оголосили вирок фігурантам справи кримських мусульман Сервету Газієву, Джемілю Гафарову, Аліму Карімову, Сейрану Муртазі та Ерфану Османову.

Джерело: громадське об'єднання "Кримська солідарність", "Крим Реалії"

Деталі: Головуючий суддя Валерій Опанасенко визнав фігурантів масової справи "Другої сімферопольської групи" Хізб ут-Тахрір винними і засудив до 13 років у колонії суворого режиму кожному.

Також на всіх поширюється обмеження свободи пересування після звільнення строком на один рік, для Сервета Газієва та Аліма Карімова - 1 рік і 6 місяців.

Двоє підсудних - похилого віку з інвалідністю та масивним списком хронічних захворювань.

Вирок суду підсудні слухали в чорних футболках із гаслами: "Народженим у депортації помирати теж у депортації?", "Іслам - не дорівнює тероризму, стоп 205.5", "Ліквідація всіх незгодних", "Іслам проти терору і насильства, стоп 205.5".

У цій справі двома підсудними виступають пенсіонери - Сервет Газієв і Джеміль Гафаров. За сумісництвом вони найстарші учасники великої "сімферопольської" справи. Обидва вони страждають від безлічі хронічних і набутих в ув'язненні захворювань. Проте суд раз по раз залишав їх у СІЗО.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Сервет Газієв, Джеміль Гафаров, Алім Карімов, Сейран Муртаза і Ерфан Османов були затримані після обшуків співробітниками ФСБ, МВС Росії і Росгвардії в будинках кримськотатарських активістів 27 березня 2019 року. Ще одна людина Едем Яячіков зник, його місцезнаходження невідоме. Пізніше був затриманий ще один підозрюваний Раїм Айвазов. Загалом тоді затримали 24 людини.
  • 27 і 28 березня 2019 року російський райсуд Сімферополя заарештував усіх затриманих. Згідно з матеріалами справи, обвинувачені не мали зброї, вибухівки, боєприпасів, не планували здійснювати терористичні акти і не закликали інших до здійснення терористичних дій. Але для звинувачення за цими статтями спецслужбам РФ достатньо лише прямої або непрямої причетності до діяльності організації, яка входить до списку визнаних терористичними на території РФ.
  • Ісламська політична партія "Хізб ут-Тахрір" була визнана терористичною 14 лютого 2003 року Верховним судом Росії.
  • Представники організації не мали можливості донести свою позицію у справі. При цьому на території України та більшості країн світу організація діє без обмежень на рівні національних законодавств.
  • Із січня 2015 року кримінальні "справи Хізб ут-Тахрір" почали порушувати в окупованому Криму.

Теми: кримські татариКримокупація
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