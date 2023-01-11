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65 лет на пятерых: оккупанты вынесли приговоры крымским мусульманам из Хизб ут-Тахрир

Валентина РоманенкоСреда, 11 января 2023, 12:48
65 лет на пятерых: оккупанты вынесли приговоры крымским мусульманам из Хизб ут-Тахрир
Фото: Крымская солидарность

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону огласили приговор фигурантам дела крымских мусульман Сервету Газиеву, Джемилю Гафарову, Алиму Каримову, Сейрану Муртази и Эрфану Османову.

Источник: общественное объединение "Крымская солидарность", "Крым Реалии"

Детали: Председательствующий судья Валерий Опанасенко признал фигурантов массового дела "Второй симферопольской группы" Хизб ут-Тахрир виновными и приговорил к 13 годам в колонии строгого режима каждому.

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Также на всех распространяется ограничение свободы передвижения после освобождения сроком на один год, для Сервета Газиева и Алима Каримова - 1 год и 6 месяцев.

Двое подсудимых — преклонного возраста с инвалидностью и массивным списком хронических заболеваний.

Приговор суда подсудимые слушали в черных футболках с лозунгами: "Рожденным в депортации помирать тоже в депортации?", "Ислам — не равно терроризм, стоп 205.5", "Ликвидация всех несогласных", "Ислам против террора и насилия, стоп 205.5".

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В данном деле двумя подсудимыми выступают пенсионеры — Сервет Газиев и Джемиль Гафаров. По совместительству они самые пожилые участники большого "симферопольского" дела. Оба они страдают от множества хронических и приобретенных в заключении заболеваний. Тем не менее суд раз за разом оставлял их в СИЗО.

Предыстория:

  • Сервет Газиев, Джемиль Гафаров, Алим Каримов, Сейран Муртаза и Эрфан Османов были задержаны после обысков сотрудниками ФСБ, МВД России и Росгвардии в домах крымскотатарских активистов 27 марта 2019 года. Еще один человек Эдем Яячиков исчез, его местонахождение неизвестно. Позже был задержан еще один подозреваемый Раим Айвазов. Всего тогда задержали 24 человека.
  • 27 и 28 марта 2019 года российский райсуд Симферополя арестовал всех задержанных. Согласно материалам дела, обвиняемые не имели оружия, взрывчатки, боеприпасов, не планировали совершать террористические акты и не призывали других к осуществлению террористических действий. Но для обвинения по этим статьям спецслужбам достаточно лишь прямой или косвенной причастности к деятельности организации, которая входит в список признанных террористическими на территории РФ.
  • Исламская политическая партия "Хизб ут-Тахрир" была признана террористической 14 февраля 2003 года Верховным судом России.
  • Представители организации не имели возможности донести свою позицию в деле. При этом на территории Украины и большинства стран мира организация действует без ограничений на уровне национальных законодательств.
  • С января 2015 года уголовные "дела Хизб ут-Тахрир" начали возбуждаться в оккупированном Крыму.

Темы: крымские татарыКрымоккупация
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