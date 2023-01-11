Окупанти обстріляли центр для вагітних і немовлят у Херсоні – ОВА
Середа, 11 січня 2023, 14:34
Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив про обстріл окупантами перинатального центру у Херсоні, там повибивало вікна, пошкоджено лікарський кабінет.
Джерело: Янушевич у Telegram
Пряма мова Янушевича: "Через вибух випущеного ворогами снаряда у Херсоні загорівся перинатальний центр. Потужною вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів".
Деталі: За його словами, попередньо, працівники центру, пацієнтки та діти живі і неушкоджені.
Наразі усуваються наслідки атаки окупантів проти жінок з немовлятами та медиків.