Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив про обстріл окупантами перинатального центру у Херсоні, там повибивало вікна, пошкоджено лікарський кабінет, постраждала працівниця медзакладу.

Джерело: Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "Через вибух випущеного ворогами снаряда у Херсоні загорівся перинатальний центр. Потужною вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів".

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Деталі: За його словами, попередньо, працівники центру, пацієнтки та діти живі і неушкоджені.

Наразі усуваються наслідки атаки окупантів проти жінок з немовлятами та медиків.

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Пізніше Янушевич повідомив, що постраждала 1 працівниця перинатального центру - вона отримала легкі поранення, її життю нічого не загрожує.