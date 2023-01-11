Оккупанты обстреляли центр для беременных и младенцев в Херсоне, пострадала работница - ОВА
Среда, 11 января 2023, 14:34
Председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил об обстреле оккупантами перинатального центра в Херсоне, там повыбивало окна, поврежден врачебный кабинет, пострадала работница медучреждения.
Источник: Янушевич в Telegram
Прямая речь Янушевича: "Из-за взрыва выпущенного врагами снаряда в Херсоне загорелся перинатальный центр. Мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении и повредило один из врачебных кабинетов".
Детали: По его словам, предварительно, работники центра, пациентки и дети живы и невредимы.
Сейчас устраняются последствия атаки оккупантов против женщин с младенцами и медиков.
Позже Янушевич сообщил, что пострадала 1 работница перинатального центра - она получила легкие ранения, ее жизни ничего не угрожает.
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