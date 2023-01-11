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Оккупанты обстреляли центр для беременных и младенцев в Херсоне, пострадала работница - ОВА

Станислав ПогориловСреда, 11 января 2023, 13:34
Оккупанты обстреляли центр для беременных и младенцев в Херсоне, пострадала работница - ОВА
скриншот

Председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил об обстреле оккупантами перинатального центра в Херсоне, там повыбивало окна, поврежден врачебный кабинет, пострадала работница медучреждения.

Источник: Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "Из-за взрыва выпущенного врагами снаряда в Херсоне загорелся перинатальный центр. Мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении и повредило один из врачебных кабинетов".

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Детали: По его словам, предварительно, работники центра, пациентки и дети живы и невредимы.

Сейчас устраняются последствия атаки оккупантов против женщин с младенцами и медиков.

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Позже Янушевич сообщил, что пострадала 1 работница перинатального центра - она получила легкие ранения, ее жизни ничего не угрожает.

Темы: Херсонская областьвойна
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