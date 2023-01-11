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Із Білорусі до РФ ближче до Луганщини перекинули мобілізованих із технікою

Олена РощінаСереда, 11 січня 2023, 14:44
Шлях військового ешелону з Білорусі до Росії, скриншот із відео Сообщества железнодорожников Беларуси

10 січня з Білорусі до Росії прибув ешелон із навченими мобілізованими Збройних сил Російської Федерації та військовою технікою.

Джерело:  Live. Сообщество железнодорожников Беларуси, Беларускі Гаюн / Belarusian Hajun project

Деталі: Білоруські залізничники повідомляють, що зі станції Лісова на станцію Підгірне прибув військовий ешелон №964, у складі якого перебувало 25 вагонів-платформ із завантаженою на них колісною і гусеничною військовою технікою, 3 криті вагони зі спорядженням (зокрема, "з аптечками, кращими за натовські") і 9 пасажирських вагонів (із особовим складом: ≈ 450 осіб).

Ешелон відбув зі станції Лісова (Барановицьке відділення Білоруської залізниці) 7 січня о 18:30. На станцію Гомель він прибув 08.01.2023 о 09:11 і вирушив звідти об 11:42. Закопиття-Стик військовий ешелон проминув 08.01.2023 о 13:40. Станцію Унеча військовий ешелон проїхав 08.01.2023 о 16:38. На станцію призначення Підгірне (Південно-Східна РЖД) військовий ешелон прибув 10.01.2023.

Маршрут прямування ешелону на станцію Підгірне: Лісова (Білоруська залізниця) → Барановичі-Центральні (РБ) → Барановичі-Поліські (РБ) → Лунинець (РБ) → Калинковичі (РБ) → Гомель (РБ) → Закопиття-Стик (Білорусь) → Унеча (Російська залізниця) → Білі-Береги (Росія) → Орел (РФ) → Верхів'я (РФ) → Ліски (РФ) → Підгірне (РФ).

Остання станція розташована менш ніж за 100 км від переважно окупованої Луганської області України.

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За даними Беларускі Гаюн, у складі ешелону було 27 вантажівок (Урал, КамАЗ і ГАЗ-66) і 1 бензозаправник КамАЗ, на частині машин було нанесено зимовий камуфляж.

Теми: РосіяБілорусьмобілізаціявійна
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