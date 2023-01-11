Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Із Білорусі до РФ ближче до Луганщини перекинули мобілізованих із технікою

Олена РощінаСереда, 11 січня 2023, 13:44
Із Білорусі до РФ ближче до Луганщини перекинули мобілізованих із технікою
Шлях військового ешелону з Білорусі до Росії, скриншот із відео Сообщества железнодорожников Беларуси

10 січня з Білорусі до Росії прибув ешелон із навченими мобілізованими Збройних сил Російської Федерації та військовою технікою.

Джерело:  Live. Сообщество железнодорожников Беларуси, Беларускі Гаюн / Belarusian Hajun project

Деталі: Білоруські залізничники повідомляють, що зі станції Лісова на станцію Підгірне прибув військовий ешелон №964, у складі якого перебувало 25 вагонів-платформ із завантаженою на них колісною і гусеничною військовою технікою, 3 криті вагони зі спорядженням (зокрема, "з аптечками, кращими за натовські") і 9 пасажирських вагонів (із особовим складом: ≈ 450 осіб).

Реклама:

Ешелон відбув зі станції Лісова (Барановицьке відділення Білоруської залізниці) 7 січня о 18:30. На станцію Гомель він прибув 08.01.2023 о 09:11 і вирушив звідти об 11:42. Закопиття-Стик військовий ешелон проминув 08.01.2023 о 13:40. Станцію Унеча військовий ешелон проїхав 08.01.2023 о 16:38. На станцію призначення Підгірне (Південно-Східна РЖД) військовий ешелон прибув 10.01.2023.

Маршрут прямування ешелону на станцію Підгірне: Лісова (Білоруська залізниця) → Барановичі-Центральні (РБ) → Барановичі-Поліські (РБ) → Лунинець (РБ) → Калинковичі (РБ) → Гомель (РБ) → Закопиття-Стик (Білорусь) → Унеча (Російська залізниця) → Білі-Береги (Росія) → Орел (РФ) → Верхів'я (РФ) → Ліски (РФ) → Підгірне (РФ).

Остання станція розташована менш ніж за 100 км від переважно окупованої Луганської області України.

ВІДЕО ДНЯ

За даними Беларускі Гаюн, у складі ешелону було 27 вантажівок (Урал, КамАЗ і ГАЗ-66) і 1 бензозаправник КамАЗ, на частині машин було нанесено зимовий камуфляж.

Теми: РосіяБілорусьмобілізаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Росія
Єврокомісія готова надати пропозиції використання заморожених активів РФ
В арімії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Останні новини
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
Усі новини...
Реклама: