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Из Беларуси в РФ поближе к Луганщине перебросили мобилизованных с техникой

Елена РощинаСреда, 11 января 2023, 13:44
Из Беларуси в РФ поближе к Луганщине перебросили мобилизованных с техникой
Путь военного эшелона из Беларуси в Россию, скриншот из видео Сообщества железнодорожников Беларуси

10 января из Беларуси в Россию прибыл эшелон с обученными мобилизованными Вооруженных сил Российской Федерации и военной техникой. 

Источник: Live. Сообщество железнодорожников Беларуси, Беларускі Гаюн / Belarusian Hajun project

Детали: Белорусские железнодорожники сообщают, что со станции Лесная на станцию Подгорное прибыл воинский эшелон №964, в составе которого находилось 25 вагонов-платформ с погруженной на них колесной и гусеничной военной техникой, 3 крытых вагона со снаряжением (в.т.ч. "с аптечками лучше НАТОвских") и 9 пассажирских вагонов (с личным составом: ≈ 450 человек).

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Эшелон отбыл со станции Лесная (Барановичское отделение БелЖД) 7 января в 18:30. На станцию Гомель он прибыл 08.01.2023 в 09:11 и отправился оттуда в 11:42. Закопытье-Стык воинский эшелон проследовал 08.01.2023 в 13:40. Станцию Унеча воинский эшелон проследовал 08.01.2023 в 16:38. На станцию назначения Подгорное (Юго-Восточная РЖД) воинский эшелон прибыл 10.01.2023.

Маршрут следования эшелона на станцию Подгорное: Лесная (БелЖД) → Барановичи-Центральные (БелЖД) → Барановичи-Полесские (БелЖД) → Лунинец (БелЖД) → Калинковичи (БелЖД) → Гомель (БелЖД) → Закопытье-Стык (БелЖД) → Унеча (РЖД) → Белые-Берега (РЖД) → Орел (РЖД) → Верховье (РЖД) → Лиски (РЖД) → Подгорное (РЖД).

Последняя станция находится менее чем в 100 км от преимущественно оккупированной Луганской области Украины.

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По данным Беларускі Гаюн, в составе эшелона было 27 грузовиков (Урал, КамАЗ и ГАЗ-66) и 1 бензозаправщик КамАЗ, на части машин был нанесен зимний камуфляж.

Темы: РосcияБеларусьмобилизациявойна
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