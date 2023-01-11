Путін заявив, що війна не сильно вплинула на РФ, при цьому скиглить, що немає замовлень на нові літаки
Президент Росії Володимир Путін заявив, що викликані нападом РФ на Україну санкції нібито не сильно вплинули на Росію, водночас скиглить, що замовлень на нові літаки немає.
Джерело: російські ЗМІ з посиланням на заяву Путіна на першій нараді з Кабміном цього року
Пряма мова Путіна: "Нічого з того, що нам противник пророкував, не сталося. І зроблено це, звичайно, перш за все, завдяки громадянам Росії, їхній зібраності, всій нашій зібраності. Але не в останню чергу, це результат роботи уряду. Михайлу Володимировичу (Мішустіну – ред.) вдалося зібрати таку ефективну сучасну команду зацікавлених людей, технологічно добре вибудувати цю діяльність. І це приносить, звичайно, відповідні результати".
Деталі: При цьому російський диктатор розкритикував роботу з оформлення замовлень на повітряні судна на підприємствах. За його словами, "досі на заводах немає замовлень, занадто довго все".
Пряма мова Путіна: "Контрактів немає на підприємствах! Мені директори сказали. Ну чого ви, справді, дурня валяєте? Контракти коли будуть? Я ось про що кажу.
Протягом місяця все має бути зроблено. Квартал, рік, про що ми говоримо? Ми, що не розуміємо, в яких умовах живемо? Я вас прошу протягом місяця цю роботу закінчити. Не постараєтеся зробити все можливе, а зробите це протягом місяця".
Путін бравує, що не сильно відчуває санкції, але при цьому ниє, що немає замовлень на нові літаки. Відео РИА Новости pic.twitter.com/sWgm74LzqL— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 11, 2023ВІДЕО ДНЯ
Як відомо, введені 2022 року санкції проти РФ не знищили економіку Росії, як спершу очікувалося. Однак вони негативно позначилися на багатьох галузях – від машинобудування та авіації до експорту нафти і газу та інших товарів.
Протягом перших кількох місяців російський ринок залишили понад 1 тис. іноземних компаній.
Росіяни втратили до чверті свого імпорту, а виробництво в технологічних галузях падало до 80% через брак компонентів.
Однак світ продовжує запроваджувати санкції проти РФ. На черзі – нові пакети та конфіскація російських активів на користь України. Тож Росія з часом відчуватиме наслідки санкцій дедалі більше й більше.
Читайте також: "Всерйоз ще нічого не починали". Чи вичерпали себе санкції проти Росії?