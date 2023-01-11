Путин заявил, что война не сильно повлияла на РФ, при этом ноет, что нет заказов на новые самолеты
Президент России Владимир Путин заявил, что вызванные нападением РФ на Украину санкции якобы не сильно повлияли на Россию, при этом ноет, что заказов новые самолеты нет.
Источник: российские СМИ со ссылкой на заявление Путина на первом совещании с Кабмином этом году
Прямая речь Путина: "Ничего из того, что нам противник предрекал, не произошло. И сделано это, конечно, прежде всего, благодаря гражданам России, их собранности, всей нашей собранности. Но не в последнюю очередь, это результат работы правительства. Михаилу Владимировичу (Мишустину – ред.) удалось собрать такую эффективную современную команду заинтересованных людей, технологически хорошо выстроить эту деятельность. И это приносит, конечно, соответствующие результаты".
Детали: При этом российский диктатор раскритиковал работу по оформлению заказов на воздушные суда на предприятиях. По его словам, "до сих пор на заводах нет заказов, слишком долго все".
Прямая речь Путина: "Контрактов нет на предприятиях! Мне директора сказали. Ну чего вы, в самом деле, дурака-то валяете? Контракты когда будут? Я вот о чем говорю.
В течение месяца все должно быть сделано. Квартал, год, о чем мы говорим? Мы, что не понимаем, в каких условиях живем? Я вас прошу в течение месяца эту работу закончить. Не постараетесь сделать все возможное, а сделаете это в течение месяца".
Путін бравує, що не сильно відчуває санкції, але при цьому ниє, що немає замовлень на нові літаки. Відео РИА Новости pic.twitter.com/sWgm74LzqL— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 11, 2023
Как известно, введенные в 2022 году санкции против РФ не уничтожили экономику России, как сперва ожидалось. Однако они негативно сказались на многих отраслях – от машиностроения и авиации до экспорта нефти и газа и прочих товаров.
В течение первых нескольких месяцев российский рынок покинули более 1 тыс. иностранных компаний.
Россияне потеряли до четверти своего импорта, а производство в технологических отраслях падало до 80% из-за нехватки компонентов.
Однако мир продолжает вводить санкции против РФ. На очереди – новые пакеты и конфискация российских активов в пользу Украины. Поэтому Россия со временем будет ощущать последствия санкций все больше и больше.
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