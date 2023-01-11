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Греція та Мальта заморозили найменше російських активів серед країн ЄС - ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 11 січня 2023, 14:24

Греція і Мальта відстають від інших країн Європейському Союзу в заморожуванні російських активів, на які накладено санкції через війну Москви проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на офіційного представника ЄС і внутрішній документ.

27 країн ЄС повідомили про заморожування близько 20,3 млрд євро російських активів, на які поширюються санкції, причому Італія, Ірландія, Франція, Іспанія, Німеччина, Бельгія, Люксембург і Австрія повідомили про дії на загальну суму понад мільярд євро кожна.

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Майже кожна друга країна ЄС заморозила мільйонні активи, згідно з документом Європейської комісії, з яким ознайомилося агентство.

Для порівняння, Греція повідомила блок про заморожування активів на суму 212 тис. євро, а Мальта - 147 тис. євро.

"Це трохи дивує", - сказав чиновник ЄС, який говорив на умовах анонімності.

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"Або у них не так багато, або вони не виконують свою роботу. Або вони щось зробили, але не повідомили нам, хоча у них були можливості", - додав він.

Нагадаємо, Естонія планує запровадити правову базу для конфіскації російських активів цього місяця, просуваючись вперед у спробі передати Україні кошти, заморожені під санкціями Європейського Союзу.

За оцінками естонського відомства по боротьбі з відмиванням грошей, заморожені кошти на російських рахунках в країні становлять майже 20 мільйонів євро.

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