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Греция и Мальта заморозили меньше всего российских активов среди стран ЕС - СМИ

"Европейская правда"Среда, 11 января 2023, 14:24

Греция и Мальта отстают от других стран Европейского Союза в замораживании российских активов, на которые наложены санкции из-за войны Москвы против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на официального представителя ЕС и внутренний документ.

27 стран ЕС сообщили о замораживании около 20,3 млрд евро российских активов, на которые распространяются санкции, причем Италия, Ирландия, Франция, Испания, Германия, Бельгия, Люксембург и Австрия сообщили о действиях на общую сумму более миллиарда евро каждая.

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Почти каждая вторая страна ЕС заморозила миллионные активы, согласно документу Европейской комиссии, с которым ознакомилось агентство.

Для сравнения, Греция сообщила блок о замораживании активов на сумму 212 тыс. евро, а Мальта - 147 тыс. евро.

"Это немного удивляет", - сказал чиновник ЕС, который говорил на условиях анонимности.

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"Либо у них не так много, либо они не выполняют свою работу. Или они что-то сделали, но не сообщили нам, хотя у них были возможности", - добавил он.

Напомним, Эстония планирует внедрить правовую базу для конфискации российских активов в этом месяце, продвигаясь вперед в попытке передать Украине средства, замороженные под санкциями Европейского Союза.

По оценкам эстонского ведомства по борьбе с отмыванием денег, замороженные средства на российских счетах в стране составляют почти 20 миллионов евро.

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