У Бундестазі пропонують наперед вчити українських військових користуватися танками Leopard

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман, представниця "Вільних демократів", вважає, що варто було би заздалегідь почати вчити українських військових користуватися танками Leopard, хоча рішення про їхню передачу ще не прийняте.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

У спілкуванні з виданням Штрак-Циммерман зазначила, що бачить сенс паралельно навчати і українських військових, які будуть освоювати БТР Marder, і тих, які у майбутньому могли б працювати на Leopard 2 - аби заощадити час, не чекаючи, доки уряд Німеччини чи хтось інший із західних союзників все ж вирішить передати Україні перші такі танки.

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Крім того, вона розкритикувала процес прийняття рішення про "Мардери". "Виглядає так, що уряд взагалі не готувався до цього і сподівався, що врешті їх не доведеться надавати. А тепер все без потреби ускладнилося", - зазначила Штрак-Циммерман. На її думку, вирішити, з яких складів надавати ці БТР, треба було приймати заздалегідь, і саме тому вже зараз варто задуматися про навчання українських військових на "Леопардах".

Вона також закликала канцлера та Міноборони Німеччини почати планувати майбутню допомогу Україні на кілька місяців, яка би корелювала з її оборонними потребами - "щоби ми врешті могли йти попереду хвилі, а не постійно пасти задніх".

Політик від "Зелених" Антон Гофрейтер теж зауважив, що з огляду на труднощі, які виникли у Німеччини з підготовкою БТР до передачі, варто подумати, як уникнути цього ж танками Leopard. Він теж висловився за те, що українських військових варто вже починати навчати користуватися ними.

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Наскільки відомо Spiegel від джерел, оборонний концерн Rheinmetall не зможе підготувати 40 "Мардерів" для України зі своїх складів у необхідні терміни, тому в уряді вирішили додати частину із запасів Бундесверу.