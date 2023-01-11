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В Бундестаге предлагают заранее учить украинских военных обращаться с танками Leopard

"Европейская правда"Среда, 11 января 2023, 14:37
В Бундестаге предлагают заранее учить украинских военных обращаться с танками Leopard
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Председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман, представительница "Свободных демократов", считает, что стоило бы заранее начать учить украинских военных пользоваться танками Leopard, хотя решение об их передаче еще не принято.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда"

В общении с изданием Штрак-Циммерман отметила, что видит смысл параллельно обучать и украинских военных, которые будут осваивать БТР Marder, и тех, которые в будущем могли бы работать на Leopard 2 - чтобы сэкономить время, не дожидаясь, пока правительство Германии или кто-то другой из западных союзников все же решит передать Украине первые такие танки. 

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Кроме того, она раскритиковала процесс принятия решения о "Мардерах". "Выглядит так, что правительство вообще не готовилось к этому и надеялось, что в конце концов их не придется предоставлять. А теперь все без надобности усложнилось", - отметила Штрак-Циммерман. По ее мнению, решение, с каких складов предоставлять эти БТР, надо было принимать заранее, и именно поэтому уже сейчас стоит задуматься об обучении украинских военных на "Леопардах".

Она также призвала канцлера и Минобороны Германии начать планировать будущую помощь Украине на несколько месяцев, которая бы коррелировала с ее оборонными потребностями - "чтобы мы наконец могли идти впереди волны, а не постоянно пасти задних".  

Политик от "Зеленых" Антон Гофрейтер тоже отметил, что учитывая трудности, которые возникли у Германии с подготовкой БТР к передаче, стоит подумать, как избежать этого же с танками Leopard. Он тоже высказался за то, что украинских военных стоит уже начинать обучать пользоваться ими.   

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Насколько известно Spiegel от источников, оборонный концерн Rheinmetall не сможет подготовить 40 "Мардеров" для Украины со своих складов в необходимые сроки, поэтому в правительстве решили добавить часть из запасов Бундесвера.  

Темы: ГерманияУкраина
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