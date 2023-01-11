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В Бундестаге предлагают заранее учить украинских военных обращаться с танками Leopard

"Европейская правда"Среда, 11 января 2023, 15:37
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Председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман, представительница "Свободных демократов", считает, что стоило бы заранее начать учить украинских военных пользоваться танками Leopard, хотя решение об их передаче еще не принято.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда"

В общении с изданием Штрак-Циммерман отметила, что видит смысл параллельно обучать и украинских военных, которые будут осваивать БТР Marder, и тех, которые в будущем могли бы работать на Leopard 2 - чтобы сэкономить время, не дожидаясь, пока правительство Германии или кто-то другой из западных союзников все же решит передать Украине первые такие танки. 

Кроме того, она раскритиковала процесс принятия решения о "Мардерах". "Выглядит так, что правительство вообще не готовилось к этому и надеялось, что в конце концов их не придется предоставлять. А теперь все без надобности усложнилось", - отметила Штрак-Циммерман. По ее мнению, решение, с каких складов предоставлять эти БТР, надо было принимать заранее, и именно поэтому уже сейчас стоит задуматься об обучении украинских военных на "Леопардах".

Она также призвала канцлера и Минобороны Германии начать планировать будущую помощь Украине на несколько месяцев, которая бы коррелировала с ее оборонными потребностями - "чтобы мы наконец могли идти впереди волны, а не постоянно пасти задних".  

Политик от "Зеленых" Антон Гофрейтер тоже отметил, что учитывая трудности, которые возникли у Германии с подготовкой БТР к передаче, стоит подумать, как избежать этого же с танками Leopard. Он тоже высказался за то, что украинских военных стоит уже начинать обучать пользоваться ими.   

Насколько известно Spiegel от источников, оборонный концерн Rheinmetall не сможет подготовить 40 "Мардеров" для Украины со своих складов в необходимые сроки, поэтому в правительстве решили добавить часть из запасов Бундесвера.  

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Темы: ГерманияУкраина
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