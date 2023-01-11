У Білорусі створюють аналог ПВК "Вагнера" – DW

Приватне охоронне підприємство "ГардСервіс", якому Олександр Лукашенко дозволив мати вогнепальну зброю, готується до участі у бойових діях.

Джерело: представник Об'єднаного перехідного кабінету опозиціонерки в екзилі Світлани Тихановської з оборони й нацбезпеки Валерій Сахащик у коментарі Deutsche Welle

Деталі: За його інформацією, "ГардСервіс" у рази збільшив чисельність працівників, а його персонал тренується вже кілька місяців.

Сахащик вважає, що персонал "ГардСервіс" готують до участі в бойових діях, вишкіл проводять на кількох білоруських полігонах.

Пряма мова: "Я знаю, що офіцери 5-ї бригади спецпризначенців (базується в Мар'їній Гірці Мінської області - ред.) тренують працівників "ГардСервіс" на своєму полігоні. Крім того, компанія забрала собі базу колишнього центру спеціальної підготовки "Динамо", там також відбуваються активні дії".

Деталі: За його словами, за останній час значно зросла чисельність працівників. Сахащик припускає, що нині їх може бути понад тисячу осіб.

Пряма мова: "Підготовка і набір кадрів тривають уже кілька місяців. Персонал збільшили офіцерами, прапорщиками, сержантами й солдатами, які служили в силах спеціальних операцій і в спецпідрозділах силових відомств Білорусі".

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Деталі: Співрозмовник DW вважає, що працівників "ГардСервіс" можуть використовувати в диверсійно-розвідувальних групах, а далі для штурмів.

Сахащик запевняє, що російський президент Володимир Путін інвестував у "ГардСервіс" "дуже серйозну суму" і створює з неї "білоруський аналог Вагнера".

Видання нагадує, що влітку 2022 року в незалежних ЗМІ з'явилася інформація від анонімного працівника "ГардСервіс", який стверджував, що наприкінці липня-серпня до Мінська для навчання співробітників приватного охоронного підприємства прибули найманці з ПВК "Вагнера". Джерело зазначало, що в "ГардСервісі" на той момент налічувалося близько пів тисячі осіб і що, за чутками, працівникам обіцяли відрядження і в майбутньому зарплату близько 3700 євро.

Довідково: Приватне охоронне підприємство "ГардСервіс" з'явилося в Білорусі у червні 2020 року. Тоді ж Лукашенко особистим указом дозволив його працівникам носити, зберігати й застосовувати службову і цивільну зброю, а також спеціальні засоби й фізичну силу.

За даними DW, в "ГардСервіс" високий рівень секретності, потрапити туди можуть тільки "перевірені" люди.

Підприємству віддали в розпорядження центр спеціальної підготовки, де раніше тренувалися спецпризначенці з Білорусі та інших країн, здебільшого африканських і південноамериканських.

2021 року білоруське МВС опублікувало списки зброї, яку має "ГардСервіс". Там, зокрема, пістолети, автомати і снайперські рушниці.