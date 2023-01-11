В Беларуси создают аналог ЧВК "Вагнера" – DW

Частное охранное предприятие "ГардСервис", которому Александр Лукашенко разрешил иметь огнестрельное оружие, готовится к участию в боевых действиях.

Источник: представитель Объединенного переходного кабинета оппозиционерки в изгнании Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности Валерий Сахащик в комментарии Deutsche Welle

Детали: По его информации, "ГардСервис" в разы увеличил численность сотрудников, а его персонал тренируется уже несколько месяцев.

Сахащик считает, что персонал "ГардСервис" готовят к участию в боевых действиях, обучение проводят на нескольких белорусских полигонах.

Прямая речь: "Я знаю, что офицеры 5-й бригады спецназа (базируется в Марьиной Горке Минской области - ред.) тренируют работников "ГардСервис" на своем полигоне. Кроме того, компания забрала себе базу бывшего центра специальной подготовки "Динамо", там также происходят активные действия".

Детали: По его словам, за последнее время значительно возросла численность работников. Сахащик предполагает, что сейчас их может быть более тысячи человек.

Прямая речь: "Подготовка и набор кадров продолжаются уже несколько месяцев. Персонал увеличили офицерами, прапорщиками, сержантами и солдатами, которые служили в силах специальных операций и в спецподразделениях силовых ведомств Беларуси".

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Детали: Собеседник DW считает, что работников "ГардСервис" могут использовать в диверсионно-разведывательных группах, а дальше – для штурмов.

Сахащик уверяет, что российский президент Владимир Путин инвестировал в ЧВК "очень серьезную сумму" и создает из нее "белорусский аналог Вагнера".

Издание напоминает, что летом 2022 года в независимых СМИ появилась информация от анонимного работника "ГардСервис", который утверждал, что в конце июля-августа в Минск для обучения сотрудников частного охранного предприятия прибыли наемники из ЧВК "Вагнера". Источник отмечал, что в "ГардСервисе" на тот момент насчитывалось около полутысячи человек и что, по слухам, работникам обещали командировки и в будущем зарплату около 3700 евро.

Справка: Частное охранное предприятие "ГардСервис" появилось в Беларуси в июне 2020 года. Тогда же Лукашенко личным указом разрешил его работникам носить, хранить и применять служебное и гражданское оружие, а также специальные средства и физическую силу.

По данным DW, в "ГардСервис" высокий уровень секретности, попасть туда могут только "проверенные" люди.

Предприятию отдали в распоряжение центр специальной подготовки, где ранее тренировались спецназовцы из Беларуси и других стран, в основном африканских и южноамериканских.

В 2021 году белорусское МВД опубликовало списки оружия, которым располагает "ГардСервис". Там, в частности, пистолеты, автоматы и снайперские ружья.