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Україна розгорнула виробництво покращених осколкових мін в одній з країн НАТО

Ірина БалачукСереда, 11 січня 2023, 14:57
Україна розгорнула виробництво покращених осколкових мін в одній з країн НАТО
ФОТО УКРОБОРОНПРОМУ 

Державний концерн "Укроборонпром" повідомив, що налагодив серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів на потужностях однієї з країн-членів НАТО. 

Джерело: сайт Укроборонпрому

Дослівно ДК: "Удосконалена Укроборонпромом міна є у рази кращою за штатну. Кількість смертоносних осколків, зафіксованих під час випробувань на щитах мішеней та на майданчику мішеневої обстановки, у 2-2,5 рази більша, ніж повинна мати штатна міна. Розміри та форма осколків також кращі за штатні".

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Деталі: Повідомляється, що за зі стандартом, під час розриву штатної міни кількість осколків, які мають уразити ціль на відстані 5 метрів, повинна сягати 198 од., на відстані 10 метрів  – 70 од., а на відстані 15 метрів – 41 од.

Тоді як у вдосконаленого боєприпасу ці параметри становлять: 460, 140 та 69 осколків відповідно.  

 
Фото Укроборонпрому 

Для довідки: Артилерійська осколкова міна 82-мм призначена для ураження живої сили ворога з міномета на відстані до 4500 метрів.

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Теми: Україназброявійна
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