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Украина развернула производство улучшенных осколочных мин в одной из стран НАТО

Ирина БалачукСреда, 11 января 2023, 14:57
Украина развернула производство улучшенных осколочных мин в одной из стран НАТО
ФОТО УКРОБОРОНПРОМА

Государственный концерн "Укроборонпром" сообщил, что наладил серийное производство 82-мм минометных выстрелов на мощностях одной из стран-членов НАТО.

Источник: сайт Укроборонпрома

Дословно ГК: "Усовершенствованная Укроборонпромом мина в разы лучше штатной. Количество смертоносных осколков, зафиксированных во время испытаний на щитах мишеней и на площадке мишенной обстановки, в 2-2,5 раза больше, чем должна иметь штатная мина. Размеры и форма осколков также лучше штатных".

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Детали: Сообщается, что по стандарту, при разрыве штатной мины количество осколков, которые должны поразить цель на расстоянии 5 метров, должно достигать 198 ед., на расстоянии 10 метров – 70 ед., а на расстоянии 15 метров – 41 ед. 

 
Фото Укроборонпрома

Тогда как у усовершенствованного боеприпаса эти параметры составляют: 460, 140 и 69 осколков соответственно.

Для справки: Артиллерийская осколочная мина 82-мм предназначена для поражения живой силы врага из миномета на расстоянии до 4500 метров.

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Темы: Украинаоружиевойна
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