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Берлін заявив, що не отримував запитів від союзників на передачу Україні танків Leopard

"Європейська правда"Середа, 11 січня 2023, 15:59

Уряд Німеччини не знає про жодні запити від своїх союзників щодо надання Україні бойових танків Leopard.

Про це заявив речник уряду, пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Ця заява була зроблена після того, як міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідала напередодні Харків, пообіцявши більше зброї і висловивши надію, що Берлін надасть танки Leopard.

Речник сказав, що Німеччина тісно координує свої дії зі Сполученими Штатами, Францією, Великою Британією та іншими країнами щодо військової підтримки України.

Минулого тижня Німеччина пообіцяла відправити 40 броньованих бойових машин піхоти Marder в Україну, паралельно з тим, як США поставлять 50 БМП Bradley.

Україна особливо зацікавлена в отриманні танків Leopard, оскільки в Європі їх є понад 2000 одиниць і вони стоять на озброєнні 13 країн. Але для їх реекспорту потрібен дозвіл Берліна, а Німеччина занепокоєна небезпекою ескалації конфлікту.

Канцлер Олаф Шольц знову заявив у понеділок, що він дотримується переконання у необхідності координувати поставки зброї в Україну з союзниками, а не діяти самостійно.

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