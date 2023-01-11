Берлин заявил, что не получал запросов от союзников на передачу Украине танков Leopard

Правительство Германии не знает ни о каких запросах от своих союзников о предоставлении Украине боевых танков Leopard.

Об этом заявил представитель правительства, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Это заявление было сделано после того, как министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила накануне Харьков, пообещав больше оружия и выразив надежду, что Берлин предоставит танки Leopard.

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Представитель сказал, что Германия тесно координирует свои действия с Соединенными Штатами, Францией, Великобританией и другими странами по военной поддержке Украины.

На прошлой неделе Германия пообещала отправить 40 бронированных боевых машин пехоты Marder в Украину, параллельно с тем, как США поставят 50 БМП Bradley.

Украина особенно заинтересована в получении танков Leopard, поскольку в Европе их есть более 2000 единиц и они стоят на вооружении 13 стран. Но для их реэкспорта требуется разрешение Берлина, а Германия обеспокоена опасностью эскалации конфликта.

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Канцлер Олаф Шольц вновь заявил в понедельник, что он придерживается убеждения в необходимости координировать поставки оружия в Украину с союзниками, а не действовать самостоятельно.