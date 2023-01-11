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Польща передасть Україні роту танків Leopard 2

"Європейська правда"Середа, 11 січня 2023, 16:09
Leopard 2A5. Ілюстративне фото з Вікіпедії

Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова заявив, що Варшава ухвалила рішення передати Києву "роту танків" Leopard 2 в межах міжнародної коаліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

За словами Дуди, Польща ухвалила рішення про передачу Україні роти танків Leopard, але "в межах міжнародної коаліції".

Він додав, що Варшава сформує міжнародну коаліцію з постачання Leopard 2 і сама запропонує перші танки цього типу в межах цієї коаліції.

Зазначається, що президент Володимир Зеленський подякував Польщі та Литві за рішення про військову підтримку.

Нагадаємо, що президент Литви Гітанас Науседа та президент Польщі Анджей Дуда без публічних анонсів прибули до України та вже зустрілися з президентом Володимиром Зеленським у Львові в межах "Люблінського трикутника".

Україна особливо зацікавлена в отриманні танків Leopard, оскільки в Європі їх понад 2000 одиниць і вони перебувають на озброєнні 13 країн. Але для їхнього реекспорту потрібен дозвіл Берліна, а Німеччина занепокоєна небезпекою ескалації конфлікту.

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Канцлер Олаф Шольц знову заявив у понеділок, що він дотримується переконання у необхідності координувати поставки зброї в Україну з союзниками, а не діяти самостійно.

Теми: зброяПольщавійна
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