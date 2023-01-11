Польша передаст Украине роту танков Leopard 2

Президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов заявил, что Варшава приняла решение передать Киеву "роту танков" Leopard 2 в рамках международной коалиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

По словам Дуды, Польша приняла решение о передаче Украине роты танков Leopard (речь может идти о 10 или 14 танках), но "в рамках международной коалиции".

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Он добавил, что Варшава сформирует международную коалицию по поставке Leopard 2 и сама предложит первые танки этого типа в рамках этой коалиции.

Ранее в среду в Германии (разрешение которой требуется для реэкспорта Leopard 2) заявляли, что не получали соответствующих запросов от союзников.

Отмечается, что президент Владимир Зеленский поблагодарил Польшу и Литву за решение о военной поддержке.

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Напомним, что президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда без публичных анонсов прибыли в Украину и уже встретились с президентом Владимиром Зеленским во Львове в рамках "Люблинского треугольника".

Украина особенно заинтересована в получении танков Leopard, поскольку в Европе их более 2000 единиц и они находятся на вооружении 13 стран. Но для их реэкспорта требуется разрешение Берлина, а Германия обеспокоена опасностью эскалации конфликта.

Канцлер Олаф Шольц вновь заявил в понедельник, что он придерживается убеждения в необходимости координировать поставки оружия в Украину с союзниками, а не действовать самостоятельно.