Над морем збили ворожий безпілотник, який летів на Одещину
Середа, 11 січня 2023, 16:23
Протиповітряна оборона ліквідувала російський безпілотник оперативно-тактичного рівня на підльоті до Одещини.
Джерело: служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь"
Дослівно: "Опівдні 11 січня спрямований по Одещині російський безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня збито над морем силами та засобами протиповітряної оборони".
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Деталі: Тип знищеного дрона не вказується.