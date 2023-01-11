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Над морем збили ворожий безпілотник, який летів на Одещину

Валентина РоманенкоСереда, 11 січня 2023, 17:23
ППО. ілюстративне фото

Протиповітряна оборона ліквідувала російський безпілотник оперативно-тактичного рівня на підльоті до Одещини.

Джерело: служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь"

Дослівно: "Опівдні 11 січня спрямований по Одещині російський безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня збито над морем силами та засобами протиповітряної оборони".

Деталі: Тип знищеного дрона не вказується.

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Теми: Одеська областьвійнаППОПовітряні сили ЗСУ
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