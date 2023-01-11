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Над морем сбит вражеский беспилотник, который летел в Одесскую область

Валентина РоманенкоСреда, 11 января 2023, 17:23
ППО. иллюстративное фото

Противовоздушная оборона ликвидировала российский беспилотник оперативно-тактического уровня на подлете к Одесской области.

Источник: служба связей с общественностью воздушного командования "Південь"

Дословно: "В полдень 11 января направленный по Одесской области российский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня сбит над морем силами и средствами противовоздушной обороны".

Детали: Тип уничтоженного дрона не указывается.

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Темы: Одесская областьвойнаПВОВоздушные силы ВСУ
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