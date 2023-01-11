Сотні одиниць військової техніки США прибули в Європу для розміщення у Литві та Польщі

Сотні одиниць військової важкої техніки та американських транспортних засобів прибули до Нідерландів, звідки попрямують до Східної Європи для посилення східного флангу НАТО.

Про це повідомляє телеканал NOS, пише "Європейська правда".

Американську техніку кораблями привезли до портового міста Фліссінген. Нідерландські військові допоможуть забезпечити транспортування американської армійської бригади, перш ніж американські військові продовжать свій шлях до Польщі і Литви.

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Unloading of military equipment in the port of Vlissingen in the Netherlands. The weapons arrived on the US-flagged ship a few hours ago. pic.twitter.com/9DPYwyRnVA January 11, 2023

До складу бригади входить 1275 одиниць техніки, в тому числі багато танків M1 Abrams, бойових машин піхоти Bradley та іншої техніки, яка буде перекинута автомобільним, залізничним і водним транспортом до Східної Європи.

Згадана бригада перебуватиме на території Польщі та Литви протягом шести місяців.

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