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Сотні одиниць військової техніки США прибули в Європу для розміщення у Литві та Польщі

"Європейська правда"Середа, 11 січня 2023, 16:44

Сотні одиниць військової важкої техніки та американських транспортних засобів прибули до Нідерландів, звідки попрямують до Східної Європи для посилення східного флангу НАТО.

Про це повідомляє телеканал NOS, пише "Європейська правда".

Американську техніку кораблями привезли до портового міста Фліссінген. Нідерландські військові допоможуть забезпечити транспортування американської армійської бригади, перш ніж американські військові продовжать свій шлях до Польщі і Литви.

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До складу бригади входить 1275 одиниць техніки, в тому числі багато танків M1 Abrams, бойових машин піхоти Bradley та іншої техніки, яка буде перекинута автомобільним, залізничним і водним транспортом до Східної Європи.

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Згадана бригада перебуватиме на території Польщі та Литви протягом шести місяців.

Як відомо, США в рамках нового пакету допомоги нададуть України 50 БМП Bradley.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова заявив, що Варшава ухвалила рішення передати Києву "роту танків" Leopard 2 в межах міжнародної коаліції.

Теми: зброя
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