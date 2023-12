Сотні одиниць військової техніки США прибули в Європу для розміщення у Литві та Польщі

Сотні одиниць військової важкої техніки та американських транспортних засобів прибули до Нідерландів, звідки попрямують до Східної Європи для посилення східного флангу НАТО.

Про це повідомляє телеканал NOS, пише "Європейська правда".

Американську техніку кораблями привезли до портового міста Фліссінген. Нідерландські військові допоможуть забезпечити транспортування американської армійської бригади, перш ніж американські військові продовжать свій шлях до Польщі і Литви.

