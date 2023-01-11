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Сотни единиц военной техники США прибыли в Европу для размещения в Литве и Польше

"Европейская правда"Среда, 11 января 2023, 17:44

Сотни единиц военной тяжелой техники и американских транспортных средств прибыли в Нидерланды, откуда направятся в Восточную Европу для усиления восточного фланга НАТО.

Об этом сообщает телеканал NOS, пишет "Европейская правда".

Американскую технику кораблями привезли в портовый город Флиссинген. Нидерландские военные помогут обеспечить транспортировку американской армейской бригады, прежде чем американские военные продолжат свой путь в Польшу и Литву.

В состав бригады входит 1275 единиц техники, в том числе много танков M1 Abrams, боевых машин пехоты Bradley и другой техники, которая будет переброшена автомобильным, железнодорожным и водным транспортом в Восточную Европу.

Упомянутая бригада будет находиться на территории Польши и Литвы в течение шести месяцев.

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Как известно, США в рамках нового пакета помощи предоставят Украине 50 БМП Bradley.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов заявил, что Варшава приняла решение передать Киеву "роту танков" Leopard 2 в рамках международной коалиции.

Темы: оружие
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