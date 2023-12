Сотни единиц военной техники США прибыли в Европу для размещения в Литве и Польше

Сотни единиц военной тяжелой техники и американских транспортных средств прибыли в Нидерланды, откуда направятся в Восточную Европу для усиления восточного фланга НАТО.

Об этом сообщает телеканал NOS, пишет "Европейская правда".

Американскую технику кораблями привезли в портовый город Флиссинген. Нидерландские военные помогут обеспечить транспортировку американской армейской бригады, прежде чем американские военные продолжат свой путь в Польшу и Литву.

Реклама:

В состав бригады входит 1275 единиц техники, в том числе много танков M1 Abrams, боевых машин пехоты Bradley и другой техники, которая будет переброшена автомобильным, железнодорожным и водным транспортом в Восточную Европу.

📢‼️⚡



Unloading of military equipment in the port of Vlissingen in the Netherlands. The weapons arrived on the US-flagged ship a few hours ago. pic.twitter.com/9DPYwyRnVA