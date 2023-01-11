Україна отримала від Норвегії 10 мостів, які встановлять на звільнених територіях

В Україну прибули перші вантажівки з гуманітарною допомогою Норвезького управління державних доріг.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, пише "Європейська правда".

Норвегія передала 10 мостів загальною вартістю 30 млн норвезьких крон. Норвезькі мости будуть встановлені на звільнених територіях України.

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Це тимчасові конструкції, які підходять для пересування важких транспортних засобів - вантажівок з гуманітарною допомогою, карет швидкої допомоги, пожежних авто, ремонтних бригад тощо.

Норвегія стала третьою країною, яка передала в Україну гуманітарну допомогу для відновлення дорожньої інфраструктури. Вже отримано тимчасові мости від Чехії та Франції.

Невдовзі Укравтодор очікує мости від Швеції та ще одну партію чеських тимчасових переправ.

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Нагадаємо, Чернігівська область отримала конструкції трьох мостів від французької гуманітарної місії - їх встановлять замість зруйнованих внаслідок бойових дій.