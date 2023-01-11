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Украина получила от Норвегии 10 мостов, которые установят на освобожденных территориях

"Европейская правда"Среда, 11 января 2023, 17:42

В Украину прибыли первые грузовики с гуманитарной помощью Норвежского управления государственных дорог.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, пишет "Европейская правда".

Норвегия передала 10 мостов общей стоимостью 30 млн норвежских крон. Норвежские мосты будут установлены на освобожденных территориях Украины.

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Это временные конструкции, которые подходят для передвижения тяжелых транспортных средств - грузовиков с гуманитарной помощью, карет скорой помощи, пожарных авто, ремонтных бригад и тому подобное.

 

Норвегия стала третьей страной, которая передала в Украину гуманитарную помощь для восстановления дорожной инфраструктуры. Уже получены временные мосты от Чехии и Франции.

Вскоре Укравтодор ожидает мосты от Швеции и еще одну партию чешских временных переправ.

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Напомним, Черниговская область получила конструкции трех мостов от французской гуманитарной миссии - их установят вместо разрушенных в результате боевых действий.

Темы: Норвегиядороги
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