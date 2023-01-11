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Зеленський пояснив, для чого Росія поширює брехню про "взяття" Соледара

Тетяна ЛозовенкоСереда, 11 січня 2023, 19:23
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО: ОПУ

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія поширює брехливі заяви про "взяття" міста Соледар на Донеччині, щоб, зокрема, підтримувати мобілізацію та "давати надію" росіянам.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Зараз держава-терорист та її пропагандисти намагаються зробити вигляд, ніби якась частина нашого Соледару – здобуток Росії. Вони вже подають це своєму суспільству, щоб підтримувати мобілізацію та давати надію тим, хто за агресію. Але бої продовжуються. Донецький напрямок тримається".

Деталі: Президент наголосив, що російська агресія вичерпається тільки тоді, коли російські амбіції не матимуть альтернатив – тiльки поразка.

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Теми: ЗеленськийпрезидентДонецька областьвійна
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