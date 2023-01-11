Зеленський пояснив, для чого Росія поширює брехню про "взяття" Соледара
Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія поширює брехливі заяви про "взяття" міста Соледар на Донеччині, щоб, зокрема, підтримувати мобілізацію та "давати надію" росіянам.
Джерело: Зеленський у відеозверненні
Пряма мова: "Зараз держава-терорист та її пропагандисти намагаються зробити вигляд, ніби якась частина нашого Соледару – здобуток Росії. Вони вже подають це своєму суспільству, щоб підтримувати мобілізацію та давати надію тим, хто за агресію. Але бої продовжуються. Донецький напрямок тримається".
Деталі: Президент наголосив, що російська агресія вичерпається тільки тоді, коли російські амбіції не матимуть альтернатив – тiльки поразка.
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