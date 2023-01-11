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Зеленский объяснил, для чего Россия лжет о "взятии" Соледара

Татьяна ЛозовенкоСреда, 11 января 2023, 19:23
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНЫЙ, ФОТО: ОПУ

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия распространяет лживые заявления о "взятии" города Соледар в Донецкой области, чтобы, в частности, поддерживать мобилизацию и "давать надежду" россиянам.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Сейчас государство-террорист и его пропагандисты пытаются сделать вид, будто какая-то часть нашего Соледара – достижение России. Они уже подают это своему обществу, чтобы поддерживать мобилизацию и давать надежду тем, кто за агрессию. Но бои продолжаются. Донецкое направление держится".

Детали: Президент подчеркнул, что российская агрессия иссякнет только тогда, когда российские амбиции не будут иметь альтернатив – только проигрыш.

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Темы: ЗеленскийпрезидентДонецкая областьвойна
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