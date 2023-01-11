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Додік оголосив українського посла "небажаною особою" в Республіці Сербській

"Європейська правда"Середа, 11 січня 2023, 19:36

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік у середу виправдав своє рішення нагородити Владіміра Путіна найвищою відзнакою ентитету, заявивши, що це не має стосунку до війни в Україні, а лише підкреслює відданість Росії Дейтонським угодам.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Додіка наводить портал Slobodna Dalmacija.

У розмові з журналістами в місті Баня-Лука на півночі Боснії глава РС заявив, що волів би, якби війна в Україні взагалі не почалась, і побажав якнайшвидшого її завершення.

Він додав, що посол України в Хорватії Василь Кирилич, який також є послом за сумісництвом у Боснії і Герцеговині, оголошений "небажаною особою" в Республіці Сербській після того, як назвав рішення Додіка нагородою одного терориста іншим.

"Для Республіки Сербської честь, що Путін висловив готовність прийняти цю нагороду", – вважає Додік. При цьому він додав, що запропонує вручити відзнаки президентам усіх країн, які є гарантами Дейтонської угоди.

Нагадаємо, 9 січня, в межах відзначення антиконституційного "Дня Республіки" Додік заочно нагородив президента Росії Владіміра Путіна найвищою відзнакою Республіки Сербської – "Орденом Республіки Сербської на намисті" за "розвиток і зміцнення дружніх зв’язків між Росією і РС".

Посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині Василь Кирилич назвав цей вчинок "нагородою від терориста терористу". А в Європейському Союзі жорстко розкритикували рішення Додіка, заявивши, що у ЄС немає місця для нагородження політиків, які наказують винищити сусідню країну та убивати її народ.

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Теми: СербіяМЗСдипломатичні відносини
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