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Додик объявил украинского посла "нежелательным лицом" в Республике Сербской

"Европейская правда"Среда, 11 января 2023, 18:36

Президент Республики Сербской Милорад Додик в среду оправдал свое решение наградить Владимира Путина высшей наградой энтитета, заявив, что это не имеет отношения к войне в Украине, а лишь подчеркивает преданность России Дейтонским соглашениям.

Как сообщает "Европейская правда", слова Додика приводит портал Slobodna Dalmacija.

В разговоре с журналистами в городе Баня-Лука на севере Боснии глава РС заявил, что предпочел бы, если бы война в Украине вообще не началась, и пожелал скорейшего ее завершения.

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Он добавил, что посол Украины в Хорватии Василий Кирилич, который также является послом по совместительству в Боснии и Герцеговине, объявлен "нежелательным лицом" в Республике Сербской после того, как назвал решение Додика наградой одного террориста другим.

"Для Республики Сербской честь, что Путин выразил готовность принять эту награду", - считает Додик. При этом он добавил, что предложит вручить награды президентам всех стран, которые являются гарантами Дейтонского соглашения.

Напомним, 9 января, в рамках празднования антиконституционного "Дня Республики" Додик заочно наградил президента России Владимира Путина высшей наградой Республики Сербской - "Орденом Республики Сербской на ожерелье" за "развитие и укрепление дружеских связей между Россией и РС".

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Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василий Кирилич назвал этот поступок "наградой от террориста террористу". А в Европейском Союзе жестко раскритиковали решение Додика, заявив, что в ЕС нет места для награждения политиков, которые приказывают истребить соседнюю страну и убивать ее народ.

Темы: СербияМИДдипломатические отношения
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