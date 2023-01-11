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Зеленський і Дуда відвідали поховання українських та польських військових у Львові

"Європейська правда"Середа, 11 січня 2023, 20:04

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда разом відвідали Меморіал орлят у Львові, щодо оформлення якого між Варшавою і Києвом роками тривають суперечки, а після того - поховання українських військових.

Як повідомляє "Європейська правда", фото президентів опублікувала канцелярія Дуди.

"На Личаківському кладовищі у Львові президенти Польщі та України віддали шану львівським орлятам. Вони також вшанували українців, загиблих у боях за Львів у 1918 році, та відвідали частину кладовища, де поховані українські військові, що загинули у війні з Росією", - підписав держсекретар канцелярії Якуб Кумох. 

Як уточнює прессекретар українського президента Сергій  Никифоров, перед візитом до Меморіалу орлят, Володимир Зеленський та Анджей Дуда разом відвідали українську частину кладовища, де поховані як вояки Української галицької армії, так і військовослужбовці ЗСУ, що загинули під час нинішньої війни з РФ в 2014-2022 роках.

Нагадаємо, на Личаківському кладовищі поховані поляки, що загинули у боях проти Західно-Української Народної Республіки у 1918-1919 роки.

Суперечки між Варшавою і Києвом пов’язані з  бажанням Польщі повністю відновити монумент, знищений у радянські часи, із левами, які Україна з символічних мотивів не хотіла повертати. Останні роки леви знаходилися на своєму місці, але закриті дерев’яними конструкціями (які Варшава закликала прибрати). Крім того, польська сторона відновила пам’ятний напис, який не схвалювала Україна.

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Детальніше про це читайте у статті Леви з підтекстом: як зупинити розгортання нового конфлікту України з Польщею

Теми: ЗеленськийДудапрезидентЛьвів
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