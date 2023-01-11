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Зеленский и Дуда посетили захоронения украинских и польских военных во Львове

"Европейская правда"Среда, 11 января 2023, 20:04

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда вместе посетили Мемориал орлят во Львове, по оформлению которого между Варшавой и Киевом годами продолжаются споры, а после того - захоронения украинских военных.

Как сообщает "Европейская правда", фото президентов опубликовала канцелярия Дуды.

"На Лычаковском кладбище во Львове президенты Польши и Украины отдали дань уважения львовским орлятам. Они также почтили украинцев, погибших в боях за Львов в 1918 году, и посетили часть кладбища, где похоронены украинские военные, погибшие в войне с Россией", - подписал госсекретарь канцелярии Якуб Кумох. 

Как уточняет пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, перед визитом в Мемориал орлят, Владимир Зеленский и Анджей Дуда вместе посетили украинскую часть кладбища, где похоронены как воины Украинской галицкой армии, так и военнослужащие ВСУ, погибшие во время нынешней войны с РФ в 2014-2022 годах.

Напомним, на Лычаковском кладбище похоронены поляки, погибшие в боях против Западно-Украинской Народной Республики в 1918-1919 годы.

Споры между Варшавой и Киевом связаны с желанием Польши полностью восстановить монумент, уничтоженный в советские времена, со львами, которые Украина по символическим мотивам не хотела возвращать. Последние годы львы находились на своем месте, но закрыты деревянными конструкциями (которые Варшава призвала убрать). Кроме того, польская сторона восстановила памятную надпись, которую не одобряла Украина.

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Подробнее об этом читайте в статье Львы с подтекстом: как остановить развитие нового конфликта Украины с Польшей

Темы: ЗеленскийДудапрезидентЛьвов
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