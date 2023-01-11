Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

До Вищої ради правосуддя обрали 5 нових членів

Євген КізіловСереда, 11 січня 2023, 19:44
До Вищої ради правосуддя обрали 5 нових членів
Новообрані члени Вищої ради правосуддя, фото ВРП

Позачерговий з'їзд суддів України обрав п'ятьох з восьми членів Вищої ради правосуддя.

Джерело: сайт ВРП

Деталі: Суддів обирали таємним голосуванням. До бюлетеня було внесено 16 кандидатів.

Реклама:

Членами ВРП стали:

  • Алла Котелевець – суддя Харківського апеляційного суду.
  • Григорій Усик – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду.
  • Олександр Сасевич – суддя Львівського окружного адміністративного суду.
  • Юлія Бокова – суддя Господарського суду Донецької області.
  • Ольга Попікова – суддя Північного апеляційного господарського суду.

Новообрані члени Вищої ради правосуддя склали присягу.

З'їзд продовжить роботу у четвер 12 січня.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Позачерговий з'їзд суддів України має обрати вісьмох членів Вищої ради правосуддя.

Посли країн групи G7 у Києві очікують на ці призначення. Вони кажуть, що призначення 8 нових членів ВРП потрібне для руху України в ЄС.

Теми: суд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
суд
Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну
У РФ заочно арештували суддів із Литви, які винесли вирок у справі "кривавого січня" 1991-го
Катастрофа АН-26 2020 року: суд досі не приступив до розгляду справи
Останні новини
06:51
Росіяни хочуть створити "машинобудівний концерн" на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
Усі новини...
Реклама: