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До Вищої ради правосуддя обрали 5 нових членів

Євген КізіловСереда, 11 січня 2023, 20:44
Новообрані члени Вищої ради правосуддя, фото ВРП

Позачерговий з'їзд суддів України обрав п'ятьох з восьми членів Вищої ради правосуддя.

Джерело: сайт ВРП

Деталі: Суддів обирали таємним голосуванням. До бюлетеня було внесено 16 кандидатів.

Членами ВРП стали:

  • Алла Котелевець – суддя Харківського апеляційного суду.
  • Григорій Усик – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду.
  • Олександр Сасевич – суддя Львівського окружного адміністративного суду.
  • Юлія Бокова – суддя Господарського суду Донецької області.
  • Ольга Попікова – суддя Північного апеляційного господарського суду.

Новообрані члени Вищої ради правосуддя склали присягу.

З'їзд продовжить роботу у четвер 12 січня.

Нагадаємо: Позачерговий з'їзд суддів України має обрати вісьмох членів Вищої ради правосуддя.

ВІДЕО ДНЯ

Посли країн групи G7 у Києві очікують на ці призначення. Вони кажуть, що призначення 8 нових членів ВРП потрібне для руху України в ЄС.

Теми: суд
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