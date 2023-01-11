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В Высший совет правосудия избрали 5 новых членов

Евгений КизиловСреда, 11 января 2023, 20:44
Новоизбранные члены Высшего совета правосудия , фото всп

Внеочередной съезд судей Украины избрал пятерых из восьми членов Высшего совета правосудия.

Источник: сайт ВСП

Детали: Судей выбирали тайным голосованием. В бюллетень было внесено 16 кандидатов.

Членами ВСП стали:

  • Алла Котелевец - судья Харьковского апелляционного суда.
  • Григорий Усик - судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда.
  • Александр Сасевич - судья Львовского окружного административного суда.
  • Юлия Бокова - судья Хозяйственного суда Донецкой области.
  • Ольга Попикова - судья Северного апелляционного хозяйственного суда.

Новоизбранные члены Высшего совета правосудия приняли присягу.

Съезд продолжит работу в четверг 12 января.

Напомним: Внеочередной съезд судей Украины должен избрать восемь членов Высшего совета правосудия.

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Послы стран группы G7 в Киеве ожидают эти назначения. Они говорят, что назначение 8 новых членов ВСП необходимо для движения Украины в ЕС.

Темы: суд
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