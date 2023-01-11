В Высший совет правосудия избрали 5 новых членов

Внеочередной съезд судей Украины избрал пятерых из восьми членов Высшего совета правосудия.

Источник: сайт ВСП

Детали: Судей выбирали тайным голосованием. В бюллетень было внесено 16 кандидатов.

Реклама:

Членами ВСП стали:

Алла Котелевец - судья Харьковского апелляционного суда.

Григорий Усик - судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда.

Александр Сасевич - судья Львовского окружного административного суда.

Юлия Бокова - судья Хозяйственного суда Донецкой области.

Ольга Попикова - судья Северного апелляционного хозяйственного суда.

Новоизбранные члены Высшего совета правосудия приняли присягу.

Съезд продолжит работу в четверг 12 января.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Внеочередной съезд судей Украины должен избрать восемь членов Высшего совета правосудия.

Послы стран группы G7 в Киеве ожидают эти назначения. Они говорят, что назначение 8 новых членов ВСП необходимо для движения Украины в ЕС.