В Высший совет правосудия избрали 5 новых членов
Среда, 11 января 2023, 20:44
Внеочередной съезд судей Украины избрал пятерых из восьми членов Высшего совета правосудия.
Источник: сайт ВСП
Детали: Судей выбирали тайным голосованием. В бюллетень было внесено 16 кандидатов.
Членами ВСП стали:
- Алла Котелевец - судья Харьковского апелляционного суда.
- Григорий Усик - судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда.
- Александр Сасевич - судья Львовского окружного административного суда.
- Юлия Бокова - судья Хозяйственного суда Донецкой области.
- Ольга Попикова - судья Северного апелляционного хозяйственного суда.
Новоизбранные члены Высшего совета правосудия приняли присягу.
Съезд продолжит работу в четверг 12 января.
Напомним: Внеочередной съезд судей Украины должен избрать восемь членов Высшего совета правосудия.
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Послы стран группы G7 в Киеве ожидают эти назначения. Они говорят, что назначение 8 новых членов ВСП необходимо для движения Украины в ЕС.