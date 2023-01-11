Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В МЗС пояснили, що Додік не має повноважень оголосити українського посла "небажаною особою"

"Європейська правда"Середа, 11 січня 2023, 20:58

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували повідомлення про те, що лідер Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини проголосив українського посла небажаною особою, зауваживши, що він не має повноважень для такого рішення. 

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, пише "Європейська правда"

Речник зауважив, що рішення Мілорада Додіка є нікчемним, тому що це питання не у його компетенції. Він також нагадав, що Україна не має посла у РС - Василь Крилич акредитований послом в Боснії та Герцеговині із резиденцією в Загребі.

"Відповідно до Конституції Боснії та Герцеговини, повноваження в сфері зовнішньої політики перебувають у виключній компетенції Президії БіГ. Мілорад Додік не має повноважень ухвалювати подібні рішення, а його заяву слід розглядати виключно як недолугу спробу виправдати свої популістські рішення на догоду Кремля", - заявив Олег Ніколенко.

Нагадаємо, 9 січня, в межах відзначення антиконституційного "Дня Республіки" президент РС (яка є автономним утворенням у складі Боснії і Герцеговини) Мілорад Додік заочно нагородив президента Росії Владіміра Путіна найвищою відзнакою Республіки Сербської – "Орденом Республіки Сербської на намисті" за "розвиток і зміцнення дружніх зв’язків між Росією і РС".

Посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині Василь Кирилич назвав цей вчинок "нагородою від терориста терористу". У Європейському Союзі жорстко розкритикували рішення Додіка, заявивши, що у ЄС немає місця для нагородження політиків, які наказують винищити сусідню країну та убивати її народ.

Мілорад Додік після цього заявив, що посол України в Хорватії Василь Кирилич оголошений "небажаною особою" в РС.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СербіяМЗСдипломатичні відносини
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Супутник показав, яку техніку Білорусь стягнула до кордону з Україною

відеоДесантники показали, як нищать російські танки поблизу Мар'їнки

Ердоган поговорить з Путіним і Зеленським

Зеленський збирав Ставку: говорили про Бахмут і Соледар

фотоДБР провело обшуки у херсонського зрадника, який при втечі забув "подарунок від Путіна"

оновленоЗ'їзд суддів обрав усіх 8 членів Вищої ради правосуддя: хто вони

Усі новини...
Сербія
Додік оголосив українського посла "небажаною особою" в Республіці Сербській
У США занепокоєні зростанням впливу ПВК "Вагнера" в Сербії, Білорусі та Африці – ЗМІ
Сотні косовських сербів вийшли на протест через поранення у стрілянині двох хлопців
Останні новини
21:52
Пройшов третій раунд переговорів омбудсменів України та РФ
21:46
В Yasno пояснили, як з потеплінням покращиться ситуація зі світлом у Києві
21:16
Лавров їде в Білорусь говорити про протидію Заходу
21:11
Буданов просить Кличка забрати землю у Фукса, де той будує ЖК
21:02
аудіоОкупант боїться купляти спиртне в Україні, "бо отруять" – перехоплення ГУР
20:50
Супутник показав, яку техніку Білорусь стягнула до кордону з Україною
20:45
Вдома у Байдена знайшли документи з грифом "таємно"
20:37
В Авдіївці від серцевого нападу померла 6-річна дівчинка
20:18
Посли G7 передали Офісу президента рекомендації щодо судової реформи
20:15
Японія виділила $95 мільйонів на відновлення критичної інфраструктури України
Усі новини...