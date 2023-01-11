В МЗС пояснили, що Додік не має повноважень оголосити українського посла "небажаною особою"

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували повідомлення про те, що лідер Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини проголосив українського посла небажаною особою, зауваживши, що він не має повноважень для такого рішення.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

Речник зауважив, що рішення Мілорада Додіка є нікчемним, тому що це питання не у його компетенції. Він також нагадав, що Україна не має посла у РС - Василь Крилич акредитований послом в Боснії та Герцеговині із резиденцією в Загребі.

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"Відповідно до Конституції Боснії та Герцеговини, повноваження в сфері зовнішньої політики перебувають у виключній компетенції Президії БіГ. Мілорад Додік не має повноважень ухвалювати подібні рішення, а його заяву слід розглядати виключно як недолугу спробу виправдати свої популістські рішення на догоду Кремля", - заявив Олег Ніколенко.

Нагадаємо, 9 січня, в межах відзначення антиконституційного "Дня Республіки" президент РС (яка є автономним утворенням у складі Боснії і Герцеговини) Мілорад Додік заочно нагородив президента Росії Владіміра Путіна найвищою відзнакою Республіки Сербської – "Орденом Республіки Сербської на намисті" за "розвиток і зміцнення дружніх зв’язків між Росією і РС".

Посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині Василь Кирилич назвав цей вчинок "нагородою від терориста терористу". У Європейському Союзі жорстко розкритикували рішення Додіка, заявивши, що у ЄС немає місця для нагородження політиків, які наказують винищити сусідню країну та убивати її народ.

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Мілорад Додік після цього заявив, що посол України в Хорватії Василь Кирилич оголошений "небажаною особою" в РС.