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В МИД объяснили, что Додик не имеет полномочий объявить украинского посла "нежелательным лицом"

"Европейская правда"Среда, 11 января 2023, 19:58

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали сообщение о том, что лидер Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины провозгласил украинского посла "нежелательным лицом", отметив, что он не имеет полномочий для такого решения. 

Об этом заявил представитель МИД Олег Николенко, пишет "Европейская правда"

Спикер отметил, что решение Милорада Додика является ничтожным, потому что этот вопрос не в его компетенции. Он также напомнил, что Украина не имеет посла в РС - Василий Крилич аккредитован послом в Боснии и Герцеговине с резиденцией в Загребе.

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"Согласно Конституции Боснии и Герцеговины, полномочия в сфере внешней политики находятся в исключительной компетенции Президиума БиГ. Милорад Додик не имеет полномочий принимать подобные решения, а его заявление следует рассматривать исключительно как нелепую попытку оправдать свои популистские решения в угоду Кремля", - заявил Олег Николенко.

Напомним, 9 января, в рамках празднования антиконституционного "Дня Республики" президент РС (которая является автономным образованием в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заочно наградил президента России Владимира Путина высшей наградой - "Орденом Республики Сербской на ожерелье" за "развитие и укрепление дружеских связей между Россией и РС".

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василий Кирилич назвал этот поступок "наградой от террориста террористу". В Европейском Союзе жестко раскритиковали решение Додика, заявив, что в ЕС нет места для награждения политиков, которые пытаются уничтожить соседнюю страну.

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Милорад Додик после этого заявил, что посол Украины в Хорватии Василий Кирилич объявлен "нежелательным лицом" в РС.

Темы: СербияМИДдипломатические отношения
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