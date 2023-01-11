Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гендиректор МАГАТЕ знову їде в Україну та Росію домовлятись про зону безпеки довкола ЗАЕС

"Європейська правда"Середа, 11 січня 2023, 21:17

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі має намір знову відвідати Україну та Росію, щоб провести переговори про зону ядерної безпеки довкола Запорізької атомної електростанції.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він заявив в інтерв’ю італійському телеканалу Rai.

За словами Гроссі, в Україні він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

"Після цього є надія потрапити до Москви. Завод український, але під російським контролем - це реальність. І я маю працювати з обома сторонами", – зазначив він.

"Наш обов'язок – захистити завод. Створення постійної групи (спостерігачів МАГАТЕ) – це перший конкретний і відчутний результат нашої діяльності, але ми не можемо зупинятися, головне – захистити безпеку станції", – наголосив гендиректор МАГАТЕ.

Він сказав, що переговори між Україною та Росією щодо зони безпеки довкола ЗАЕС тривають. "Ця домовленість не є неможливою, тому що ядерна аварія не в інтересах нікого, навіть росіян", – вважає він.

Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції. Гендиректор агентства Рафаель Гроссі відтоді проводить переговори з Києвом і Москвою про створення зони ядерної безпеки довкола станції.

Теми: МАГАТЕРосіяЗАЕСАЕС
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Супутник показав, яку техніку Білорусь стягнула до кордону з Україною

відеоДесантники показали, як нищать російські танки поблизу Мар'їнки

Ердоган поговорить з Путіним і Зеленським

Зеленський збирав Ставку: говорили про Бахмут і Соледар

фотоДБР провело обшуки у херсонського зрадника, який при втечі забув "подарунок від Путіна"

оновленоЗ'їзд суддів обрав усіх 8 членів Вищої ради правосуддя: хто вони

Усі новини...
МАГАТЕ
Всі українські АЕС готуються прийняти постійні моніторингові місії МАГАТЕ
МАГАТЕ проінспектувала Рівненську АЕС: шукала незаявлені ядерні матеріали
Обстріли відрізали ЗАЕС від резервної лінії живлення – МАГАТЕ
Останні новини
21:52
Лубінець після переговорів з омбудсменом РФ: Ті, кого вважали загиблими, виявилися живі
21:46
В Yasno пояснили, як з потеплінням покращиться ситуація зі світлом у Києві
21:16
Лавров їде в Білорусь говорити про протидію Заходу
21:11
Буданов просить Кличка забрати землю у Фукса, де той будує ЖК
21:02
аудіоОкупант боїться купляти спиртне в Україні, "бо отруять" – перехоплення ГУР
20:50
Супутник показав, яку техніку Білорусь стягнула до кордону з Україною
20:45
Вдома у Байдена знайшли документи з грифом "таємно"
20:37
В Авдіївці від серцевого нападу померла 6-річна дівчинка
20:18
Посли G7 передали Офісу президента рекомендації щодо судової реформи
20:15
Японія виділила $95 мільйонів на відновлення критичної інфраструктури України
Усі новини...