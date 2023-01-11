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Гендиректор МАГАТЕ знову їде в Україну та Росію домовлятись про зону безпеки довкола ЗАЕС

"Європейська правда"Середа, 11 січня 2023, 20:17

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі має намір знову відвідати Україну та Росію, щоб провести переговори про зону ядерної безпеки довкола Запорізької атомної електростанції.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він заявив в інтерв’ю італійському телеканалу Rai.

За словами Гроссі, в Україні він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

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"Після цього є надія потрапити до Москви. Завод український, але під російським контролем - це реальність. І я маю працювати з обома сторонами", – зазначив він.

"Наш обов'язок – захистити завод. Створення постійної групи (спостерігачів МАГАТЕ) – це перший конкретний і відчутний результат нашої діяльності, але ми не можемо зупинятися, головне – захистити безпеку станції", – наголосив гендиректор МАГАТЕ.

Він сказав, що переговори між Україною та Росією щодо зони безпеки довкола ЗАЕС тривають. "Ця домовленість не є неможливою, тому що ядерна аварія не в інтересах нікого, навіть росіян", – вважає він.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції. Гендиректор агентства Рафаель Гроссі відтоді проводить переговори з Києвом і Москвою про створення зони ядерної безпеки довкола станції.

Теми: МАГАТЕРосіяЗАЕСАЕС
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