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Гендиректор МАГАТЭ снова едет в Украину и Россию договариваться о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

"Европейская правда"Среда, 11 января 2023, 21:17

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен снова посетить Украину и Россию, чтобы провести переговоры о зоне ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai.

По словам Гросси, в Украине он встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"После этого есть надежда попасть в Москву. Завод украинский, но под российским контролем - это реальность. И я должен работать с обеими сторонами", - отметил он.

"Наша обязанность - защитить завод. Создание постоянной группы (наблюдателей МАГАТЭ) - это первый конкретный и ощутимый результат нашей деятельности, но мы не можем останавливаться, главное - защитить безопасность станции", - подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.

Он сказал, что переговоры между Украиной и Россией о зоне безопасности вокруг ЗАЭС продолжаются. "Эта договоренность не является невозможной, потому что ядерная авария не в интересах никого, даже россиян", - считает он.

Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрелы станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

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После непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет, в котором подтвердили, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси с тех пор проводит переговоры с Киевом и Москвой о создании зоны ядерной безопасности вокруг станции.

Темы: МАГАТЭРосcияЗАЭСАЭС
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