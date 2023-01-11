Зеленський прогнозує "відчутний прогрес" в євроінтеграції України

Президент Володимир Зеленський вважає, що у 2023 році Україна суттєво прискориться на шляху до Євросоюзу.

Джерело: Зеленський у щоденному відеозверненні

Деталі: За словами президента, у середу під час його зустрічі у Лвові з президентами Литви Гітанасом Науседою і Польщі Анджеєм Дудою вони "дуже змістовно" проговорили питання інтеграції України до ЄС і до НАТО.

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Пряма мова: "Вже цього року ми маємо вийти на відчутний прогрес в європейській інтеграції. Це стосується передусім початку переговорів щодо членства. Польща і Литва однаково і всебічно готові нас підтримувати. Бачать нас повністю інтегрованими до європейських і євроатлантичних структур".

Більше деталей: На переконання Зеленського, разом зі своїми партнерами на континенті та в Альянсі Україна має трансформувати цю "готовність та енергію" в "реальний інституційний рух" і в реальні рішення.