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Зеленський прогнозує "відчутний прогрес" в євроінтеграції України

Євген КізіловСереда, 11 січня 2023, 21:20
Володимир Зеленський, Getty Images

Президент Володимир Зеленський вважає, що у 2023 році Україна суттєво прискориться на шляху до Євросоюзу.

Джерело: Зеленський у щоденному відеозверненні

Деталі: За словами президента, у середу під час його зустрічі у Лвові з президентами Литви Гітанасом Науседою і Польщі Анджеєм Дудою вони "дуже змістовно" проговорили питання інтеграції України до ЄС і до НАТО.

Пряма мова: "Вже цього року ми маємо вийти на відчутний прогрес в європейській інтеграції. Це стосується передусім початку переговорів щодо членства. Польща і Литва однаково і всебічно готові нас підтримувати. Бачать нас повністю інтегрованими до європейських і євроатлантичних структур".

Більше деталей: На переконання Зеленського, разом зі своїми партнерами на континенті та в Альянсі Україна має трансформувати цю "готовність та енергію" в "реальний інституційний рух" і в реальні рішення.

Теми: євроінтеграціяЄСУкраїнаЗеленський
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