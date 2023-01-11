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Зеленский прогнозирует "ощутимый прогресс" в евроинтеграции Украины

Евгений КизиловСреда, 11 января 2023, 21:20
Владимир Зеленский, Getty Images

Президент Владимир Зеленский считает, что в 2023 году Украина существенно ускорится на пути в Евросоюз.

Источник: Зеленский в ежедневном видеообращении

Детали: По словам президента, в среду во время его встречи во Львове с президентами Литвы Гитанасом Науседой и Польши Анджеем Дудой они "очень содержательно" проговорили вопрос интеграции Украины в ЕС и в НАТО.

Прямая речь: "Уже в этом году мы должны выйти на ощутимый прогресс в европейской интеграции. Это касается прежде всего начала переговоров о членстве. Польша и Литва одинаково и всесторонне готовы нас поддерживать. Видят нас полностью интегрированными в европейские и евроатлантические структуры".

Больше деталей: По убеждению Зеленского, вместе со своими партнерами на континенте и в Альянсе Украина должна трансформировать эту "готовность и энергию" в "реальное институциональное движение" и в реальные решения.

Темы: евроинтеграцияЕСУкраинаЗеленский
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