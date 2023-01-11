Російські війська вдень обстріляли Марганець, є поранений

Вдень 11 січня російські війська вдарили по місту Марганець на Дніпропетровщині, внаслідок чого отримала поранення одна людина.

Джерело: очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко в Telegram

Пряма мова: "Війська РФ здійснили обстріл міста Марганець. Пошкоджено дев’ять житлових будинків, чотири господарчі споруди, теплиця, вісім автомобілів, лінія електромережі".

Реклама:

Деталі: Він додав, що з осколковими пораненнями госпіталізовано жителя міста. Медичні працівники надали йому необхідну допомогу, життю постраждалого нічого не загрожує.

В межах інших територій Нікопольського району району день минув без надзвичайних ситуацій. Євтушенко також закликав жителів прибережних територій провести цю ніч у сховищі або скористатися правилом двох стін.