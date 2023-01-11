Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские войска днем обстреляли Марганец, есть раненый

Татьяна ЛозовенкоСреда, 11 января 2023, 22:29
Последствия обстрела Марганца, фото из Telegram Евтушенко

Днем 11 января российские войска ударили по городу Марганец на Днепропетровщине, в результате чего получил ранения один человек.

Источник: глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко в Telegram

Прямая речь: "Войска РФ осуществили обстрел города Марганец. Повреждены девять жилых домов, четыре хозяйственные постройки, теплица, восемь автомобилей, линия электросети".

Детали: Он добавил, что с осколочными ранениями госпитализирован житель города. Медицинские работники оказали ему необходимую помощь, жизни пострадавшего ничего не угрожает.

В пределах других территорий Никопольского района района день прошел без чрезвычайных ситуаций.

Евтушенко также призвал жителей прибрежных территорий провести эту ночь в убежище, или воспользоваться правилом двух стен.

 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Днепропетровская областьобстрелвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский отметил бойцов двух бригад за удержание Соледара

Лубинец после переговоров с омбудсменом РФ: Те, кого считали погибшими, оказались живы

Cпутник показал, какую технику Беларусь стянула на границу с Украиной

видеоДесантники показали, как уничтожают российские танки вблизи Марьинки

Эрдоган поговорит с Путиным и Зеленским

Зеленский собирал Ставку: говорили о Бахмуте и Соледаре

Все новости...
Днепропетровская область
Днепропетровщина: 9 часов тревоги, удары "Градами" и артиллерией
Россияне били по громадам Никопольского района из тяжелой артиллерии
Над Днепропетровской областью сбили российский БПЛА
Последние новости
23:14
Смена командования войной в Украине свидетельствует о проблемах РФ – Пентагон
23:04
Пентагон поддерживает решение союзников США предоставить Украине западные танки
22:45
Зеленский отметил бойцов двух бригад за удержание Соледара
22:40
Украина анонсировала голосование в ООН за спецтрибунал по агрессии России
22:27
Турция вызвала посла Швеции из-за акции курдов с "повешенным Эрдоганом"
22:15
В США назначили спецпрокурора по делу об обращении Байдена с секретными документами
21:52
Лубинец после переговоров с омбудсменом РФ: Те, кого считали погибшими, оказались живы
21:46
В Yasno объяснили, как с потеплением улучшится ситуация со светом в Киеве
21:16
Лавров едет в Беларусь говорить о противодействии Западу
21:11
Буданов просит Кличко забрать землю у Фукса, где тот строит ЖК
Все новости...