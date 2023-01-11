Российские войска днем обстреляли Марганец, есть раненый

Днем 11 января российские войска ударили по городу Марганец на Днепропетровщине, в результате чего получил ранения один человек.

Источник: глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко в Telegram

Прямая речь: "Войска РФ осуществили обстрел города Марганец. Повреждены девять жилых домов, четыре хозяйственные постройки, теплица, восемь автомобилей, линия электросети".

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Детали: Он добавил, что с осколочными ранениями госпитализирован житель города. Медицинские работники оказали ему необходимую помощь, жизни пострадавшего ничего не угрожает.

В пределах других территорий Никопольского района района день прошел без чрезвычайных ситуаций.

Евтушенко также призвал жителей прибрежных территорий провести эту ночь в убежище, или воспользоваться правилом двух стен.