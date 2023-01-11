У Молдові оштрафували чоловіка, який на воротах посольства РФ написав "Путін убивця"

Суд кишинівського району Буюкан у середу оштрафував на 25 тисяч молдовських леїв (1213 євро) росіянина Алєксандра Кудашова, який у жовтні 2022 року написав "Путін убивця" на воротах посольства Росії в Молдові.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", сам Кудашов написав у Facebook.

"Якщо сплатити штраф у 72 години, то буде половина від цієї суми. Однак потрібної суми в мене, звісно ж, немає. Тому оголошую збір коштів, щоб мене тут не закрили за несплату, а не за те, що вважаю за потрібне висловити думку переважної більшості людей у Молдові та на всій планеті", – зазначив чоловік.

Реклама:

Нагадаємо, увечері 7 жовтня 2022 року поліція Кишинева затримала 40-річного чоловіка з Росії, який, за класифікацією правоохоронців, "вчинив кілька хуліганських дій біля російського посольства".

Стверджувалось, що Кудашов сплюндрував ворота посольства саморобними повітряними кульками, запустив біля будівлі феєрверк та повісив на металевий лом шматок синьо-білої тканини.

Посольство Росії в Кишиневі пізніше заявило, що "ворожа акція" порушує Віденську конвенцію про дипломатичні зносини 1961 року і Договір про дружбу і співробітництво між РФ і Молдовою. Там додали, що очікують, що "ворожа витівка отримає відповідну процесуальну оцінку і не повториться надалі, а винні будуть покарані".