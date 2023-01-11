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В Молдове оштрафовали мужчину, который на воротах посольства РФ написал "Путин убийца"

"Европейская правда"Среда, 11 января 2023, 22:46

Суд кишиневского района Буюкан в среду оштрафовал на 25 тысяч молдавских леев (1213 евро) россиянина Александра Кудашова, который в октябре 2022 года написал "Путин убийца" на воротах посольства России в Молдове.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сам Кудашов написал в Facebook.

"Если оплатить штраф в 72 часа, то будет половина от этой суммы. Однако нужной суммы у меня, конечно же, нет. Поэтому объявляю сбор средств, чтобы меня здесь не закрыли за неуплату, а не за то, что считаю нужным выразить мнение подавляющего большинства людей в Молдове и на всей планете", - отметил мужчина.

Напомним, вечером 7 октября 2022 года полиция Кишинева задержала 40-летнего мужчину из России, который, по классификации правоохранителей, "совершил несколько хулиганских действий возле российского посольства".

Утверждалось, что Кудашов осквернил ворота посольства самодельными воздушными шариками, запустил возле здания фейерверк и повесил на металлический лом кусок сине-белой ткани.

Посольство России в Кишиневе позже заявило, что "враждебная акция" нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года и Договор о дружбе и сотрудничестве между РФ и Молдовой. Там добавили, что ожидают, что "враждебная выходка получит соответствующую процессуальную оценку и не повторится в дальнейшем, а виновные будут наказаны".

Темы: МолдоваПутин
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